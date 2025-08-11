Nr. 1973

In der vergangenen Nacht kam es in Marzahn zu einem Raubüberfall in einer Wohnung. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen hielten sich ein 19-Jähriger und eine 17-Jährige gegen 1:30 Uhr in einer Wohnung im Hochparterre eines Wohnhauses am Murtzaner Ring auf, als sie Geräusche vom Balkon wahrnahmen. Der 19-Jährige öffnete daraufhin die Balkontür und wurde plötzlich von einem Jugendlichen, der sich dort aufgehalten hatte, unter Vorhalten einer Schusswaffe in die Wohnung gedrängt. Der Bewaffnete entwendete aus der Wohnung eine Spielekonsole, eine Geldkassette sowie ein Mobiltelefon und verließ anschließend die Wohnung durch die Eingangstür. Alarmierte Einsatzkräfte ermittelten einen 16-jährigen Tatverdächtigen und durchsuchten in der Folge dessen Wohnung in Marzahn. Die Tasche mit dem mutmaßlichen Diebesgut konnte in einer anderen Wohnung eines Freundes des Tatverdächtigen sichergestellt werden. In der Tasche befand sich auch eine Schusswaffe. Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Jugendkommissariat der Direktion 3 (Ost).