Sechs Autos brannten

Nr. 1971

In der vergangenen Nacht wurden in Hellersdorf insgesamt sechs Fahrzeuge durch Feuer beschädigt. Gegen 2:30 Uhr alarmierte ein Anwohner die Feuerwehr in die Gohliser Straße. Dort habe er zunächst einen Knall wahrgenommen und dann einen geparkten Mercedes brennen sehen. Aus dem Fahrzeug trat eine Flüssigkeit aus, die sich entzündete und fünf weitere Autos in Brand setzte. Nach den abgeschlossenen Löscharbeiten der Feuerwehr war der Mercedes nahezu vollständig ausgebrannt und die weiteren Autos stark beschädigt. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts Berlin führt die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung.