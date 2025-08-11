Quadfahrer prallt gegen Poller

Nr. 1970

Gestern Nachmittag kam es in Bohnsdorf zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen soll eine siebenköpfige Personengruppe gegen 14:30 Uhr eine Quadtour unternommen haben. Als die Teilnehmenden die Waltersdorfer Straße in Fahrtrichtung Parchwitzer Straße befuhren, kam ein 48-jähriger Quadfahrer von der Straße ab und prallte gegen einen Poller, welcher dadurch abbrach und eine Laterne beschädigte. Der Fahrer erlitt eine Schulterfraktur sowie eine Verletzung im Rumpfbereich und wurde in ein Krankenhaus zur stationären Behandlung gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.