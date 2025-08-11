Autofahrer fährt Rollerfahrer an

Nr. 1969

Gestern Mittag wurde in Kreuzberg ein Senior bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen bog ein 63-jähriger Autofahrer gegen 12:35 Uhr mit seinem Pkw von der Möckernstraße nach links in die Yorckstraße ab. Dabei fuhr er einen 87-Jährigen auf einem Roller an, der ihm entgegenkam. Der Senior stürzte und erlitt Kopfverletzungen. Die alarmierten Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das zuständige Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City).