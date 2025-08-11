Streit führt zu SEK-Einsatz

Nr. 1968

Gestern Abend soll in Bohnsdorf ein Mann von einem anderen Mann bedroht worden sein. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll es gegen 18:30 Uhr in der Schulzendorfer Straße zur einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 32-Jährigen und dem 53-Jährigen gekommen sein. Im Verlauf des Streits soll der Jüngere geäußert haben, den Älteren mit einer Schusswaffe töten zu wollen. Anschließend entfernte er sich. Die alarmierte Polizei erwirkte aufgrund der Bedrohungslage einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 32-Jährigen und das Spezialeinsatzkommando öffnete die Wohnungstür gewaltsam. In der Wohnung trafen die Einsatzkräfte zwei Männer an, darunter der 32-Jährige, der festgenommen wurde. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde keine Schusswaffe gefunden. Nach einer Identitätsfeststellung kam der 32-Jährige wieder auf freien Fuß. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiabschnitt 35.