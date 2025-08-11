Einsatz des DEIG nach tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Nr. 1967

Gestern Nachmittag kam es in Friedrichshain zu einem tätlichen Angriff auf und einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Nach Aussagen von Zeugen soll ein 29-jähriger Mann gegen 16:40 Uhr auf einem Flohmarkt an der Revaler Straße mit einem Messer unterwegs gewesen sein und mehrere Menschen belästigt haben. Hinzualarmierte Einsatzkräfte trafen den Mann mit einer Glasflasche in der Hand an und forderten ihn auf, die Flasche wegzulegen und sich bäuchlings auf den Boden zu legen. Dem kam der Tatverdächtige zunächst nach, als die Kräfte ihm jedoch die Handfessel anlegen wollten, begann er, erheblichen Widerstand zu leisten. Dabei wurden zwei Dienstkräfte im Bereich der Arme und der Knie verletzt. Dem Tatverdächtigen gelang es, die Einsatzkräfte von sich zu drücken und in Richtung des Flohmarktes zu fliehen. Da nicht auszuschließen war, dass er eine Waffe bei sich trug, sahen sich die Kräfte zum Einsatz des Distanzelektroimpulsgeräts (DEIG) gezwungen. Der Tatverdächtige konnte anschließend ohne weiteren Widerstand festgenommen und in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses überstellt werden. Ein Messer konnte nicht bei ihm aufgefunden werden. Die verletzten Einsatzkräfte traten anschließend vom Dienst ab. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.