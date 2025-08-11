Mann randaliert – Spezialkräfte im Einsatz

Nr. 1966

Gestern Abend kam es zu einem Polizeieinsatz in Johannisthal, an dem auch Spezialeinsatzkräfte der Polizei beteiligt waren. Ein Mann alarmierte die Polizei, als er kurz nach 19 Uhr hinter einem Mehrfamilienhaus im Königsheideweg einen Mann bemerkt hatte, der mit einer Axt und einer Eisenstange randaliert haben soll. Später begab sich der Randalierer in seine Wohnung. Die inzwischen eingetroffenen Einsatzkräfte konnten von außen sehen, wie der Mann das Mobiliar in der Wohnung zerstörte. Offenkundig befand er sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Nachdem ein Bereitschaftsrichter die Ergreifung des 48-Jährigen angeordnet hatte, verschafften sich die Spezialeinsatzkräfte gewaltsam Zutritt zu der Wohnung. Dabei kam auch ein Diensthund zum Einsatz, der den 48-Jährigen beim Zugriff am Arm verletzte. Bereits bereitstehende Rettungskräfte versorgten die Bisswunden ambulant. Anschließend brachten Einsatzkräfte den Mann in ein Krankenhaus, wo er einer Ärztin vorgestellt und stationär in einer psychiatrischen Abteilung aufgenommen wurde. Während der polizeilichen Maßnahmen wurde der Verkehr im Königsheideweg ab 20:40 Uhr für zwei Stunden zwischen dem Sterndamm und dem Redwitzgang vollständig gesperrt. Auch der öffentliche Nahverkehr war davon betroffen.