Festnahme nach Flucht vor der Polizei

Nr. 1965

In Gesundbrunnen kam es in der vergangenen Nacht zu einem Polizeieinsatz, bei dem ein mutmaßlicher Drogenhändler im Zuge der Festnahme verletzt wurde. Der 22-Jährige, der am Steuer eines Mietwagens saß und mit vier weiteren Personen unterwegs war, sollte auf der Seestraße einer polizeilichen Kontrolle durch eine Verkehrsstreife unterzogen werden. Als die Einsatzkräfte ihn dort zum Anhalten aufforderten, beschleunigte er und ergriff die Flucht. Entgegenkommende und querende Verkehrsteilnehmende mussten teilweise ausweichen, um Zusammenstöße zu verhindern. An der Einmündung Sternstraße/Gottschalkstraße sprang der 22-Jährige aus dem Wagen und flüchtete zu Fuß weiter auf der Fahrbahn der Gottschalkstraße in Richtung Wollankstraße. Dort holten ihn Dienstkräfte mit einem Einsatzwagen ein und fuhren ihn an. Der Tatverdächtige stürzte und erlitt dadurch Hautabschürfungen an einem Bein. Eine ärztliche Behandlung lehnte er ab. Im Rahnen der Sachverhaltsklärung stellte sich heraus, dass der 22-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem bestand der Verdacht, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel gefahren war. Er kam in ein Polizeigewahrsam und musste sich dort einer erkennungsdienstlichen Behandlung und einer Blutabnahme unterziehen. Im Wagen fanden die Einsatzkräfte noch ein kleines Gefäß mit Kokain, das sie beschlagnahmten. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen durfte der 22-Jährige seiner Wege gehen. Aufgrund des Anfahrens des Flüchtenden wird wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt ermittelt. Die Ermittlungen dauern an.