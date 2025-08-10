Straßenbahn durch Unfall entgleist – mehrere Verletzte

Nr. 1964

Gestern Morgen ereignete sich in Marzahn ein Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einer Straßenbahn. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 31-Jähriger gegen 7:20 Uhr mit dem Transporter die Mehrower Allee in Fahrtrichtung Blumberger Damm. Kurz hinter dem Kreuzungsbereich Trusetaler Straße/Max-Herrmann-Straße/Mehrower Allee kam es zum Zusammenstoß mit der Straßenbahn der Linie M8, die dort die Mehrower Allee überquerte und in Fahrtrichtung Ahrensfelde unterwegs war. Durch den Zusammenstoß entgleiste die Tram und insgesamt fünf Personen wurden verletzt. Der Transporter-Fahrer erlitt Schmerzen an einem Bein, der 36-jährige Straßenbahnfahrer stand unter dem Eindruck des Geschehens und klagte über Kopfschmerzen. Eine 56-Jährige, die sich in der Tram befand, erlitt Schmerzen an den Armen, am Rücken sowie am Kopf. Ein weiterer Fahrgast im Alter von 29 Jahren hatte Schmerzen an den Beinen. Alle kamen zu ambulanten Behandlungen in Krankenhäuser. Ein weiterer Fahrgast der Tram, 41 Jahre alt, verspürte Kopf- und Nackenschmerzen, die zunächst jedoch nicht behandelt werden mussten. Es entstand erheblicher Sachschaden und der Straßenbahnverkehr blieb wegen des Unfalls bis kurz vor 14 Uhr unterbrochen. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.