Autofahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1963

In Prenzlauer Berg kam es gestern Abend zu einem Verkehrsunfall. Gegen 20:30 Uhr war eine 22-Jährige Autofahrerin aus Richtung Greifswalder Straße kommend auf der Erich-Weinert-Straße in Richtung Prenzlauer Allee unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen missachtete sie beim Überqueren der Hosemannstraße die Vorfahrt eines von links kommenden 21-jährigen Autofahrers. Es kam zum Zusammenstoß beider Wagen; zudem überfuhr die 22-Jährige noch einen Steinpoller, der dadurch aus der Verankerung gerissen wurde. Die junge Frau erlitt erhebliche Kopf- und innere Verletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 23-jährige Beifahrer des 21-Jährigen trug Kopf- und Nackenschmerzen davon. Er wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Beide Autos waren nicht mehr fahrfähig. Die Berliner Feuerwehr und die Berliner Stadtreinigung beseitigten auf der Fahrbahn ausgelaufene Betriebsstoffe. Der Kreuzungsbereich musste von 20:50 Uhr bis kurz nach 22 Uhr gesperrt werden. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.