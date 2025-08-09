Frau mit Down-Syndrom vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 1961

Mit der Veröffentlichung von Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einer Frau. Die 31-jährige Kristin STRIBBLING aus Bayern ist mit ihrer Familie in Berlin zu Besuch. Bei einem Einkauf in der Galeria Kaufhof am Alexanderplatz ist sie ihrer Familie gestern, am 8. August 2025, gegen 18:15 Uhr verlorengegangen. Es wird vermutet, dass sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Berlin unterwegs ist. Kristin STRIBBLING hat das Down-Syndrom, sie ist hilf- und orientierungslos und hat weder Geld noch Papiere oder ein Handy bei sich.

31 Jahre alt

circa 150 cm groß

mittellange dunkelblonde Haare

Bekleidet ist Kristin STRIBBLING mit einem schwarzen Harley-Davidson-T-Shirt, kurzen blauen Jeans und schwarzen Schuhen.

Wer hat Kristin STRIBBLING seit dem 8. August 2025, 18:15 Uhr gesehen?

Wer kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City), Friesenstraße 16, in 10965 Berlin-Kreuzberg unter der Telefonnummer (030) 4664-571100 oder per E-Mail an Dir5K1DD@polizei.berlin.de entgegen. Auch an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei Berlin können Hinweise gegeben werden. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.