Mann mit Axt verletzt – 1. Mordkommission ermittelt

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Heute Morgen alarmierte eine Frau Rettungskräfte nach Kreuzberg und gab an, ihren Mann mit einer Axt verletzt zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen soll die 72-Jährige dem schlafenden 74-Jährigen gegen 7 Uhr in der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Großbeerenstraße mit einer Axt eine Kopfverletzung zugefügt haben. Anschließend soll sich die Frau selbst mit einem Messer am Hals verletzt haben. Die Rettungskräfte brachten beide Eheleute zur stationären Behandlung in Krankenhäuser. Lebensgefahr soll dem Vernehmen nach bei keinem der beiden bestehen. Die Staatsanwaltschaft und die 1. Mordkommission haben die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts übernommen.