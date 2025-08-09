Mann tot aufgefunden – 7. Mordkommission ermittelt

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 1959

In der vergangenen Nacht wurde in Kreuzberg ein Mann tot aufgefunden. Nach bisherigem Kenntnisstand entdeckte ein Zeuge den leblosen 52-Jährigen gegen 1:40 Uhr in einem Keller eines Hauses in der Mittenwalder Straße. Da die Auffindesituation auf ein Tötungsdelikt schließen ließ, haben die Staatsanwaltschaft und die 7. Mordkommission die weiteren Ermittlungen übernommen und bitten die Bevölkerung wie folgt um Mithilfe:

Wer hat in der vergangenen Nacht vor 1:40 Uhr im Bereich der Mittenwalder Straße 4 (etwa zwischen Blücher- und Gneisenaustraße) verdächtige Beobachtungen/Feststellungen gemacht?

Hinweise nimmt die 7. Mordkommission des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-911777, per E-Mail oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.