Schüsse auf Imbiss

Nr. 1958

In der vergangenen Nacht sollen bisher Unbekannte mehrmals auf einen Imbiss in Adlershof geschossen haben. Nach derzeitigem Kenntnisstand sollen die Schüsse gegen 1:25 Uhr aus einem Auto heraus abgegeben worden sein, welches in der Nähe des Imbisses in der Dörpfeldstraße gehalten haben soll. Anschließend soll das Auto, in welchem sich mehrere Personen befunden haben sollen, davongefahren sein. Durch die Schüsse wurde ein Fenster zerstört und ein 34-Jähriger, der sich im Inneren befand, erlitt eine oberflächliche Verletzung an einem Arm. Er kam zu einer ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) übernommen.