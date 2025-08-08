Geldautomat gesprengt

Nr. 1954

Bisher Unbekannte sprengten heute früh in Gropiusstadt einen Geldautomaten. Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich drei Unbekannte gegen 3:30 Uhr Zugang zu einem Geldautomaten im Eingangsbereich des U-Bahnhofs Lipschitzallee und sprengten anschließend den Geldautomaten. Dadurch wurden der Automat und auch Teile des Eingangsbereiches zerstört. Die Unbekannten flüchteten anschließend in einem Auto in Richtung Fritz-Erler-Allee/Neuköllner Straße. Ob sie auch Beute machten, ist Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen, die ein Fachkommissariat beim Landeskriminalamt der Polizei Berlin übernommen hat.