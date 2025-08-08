Im Auto Geld gefordert - Verkehrsunfall

Charlottenburg-Wilmersdorf/Pankow

Nr. 1953

Gestern Abend forderten drei Männer während einer Autofahrt Geld von einem Vierten, wonach es zu einem Unfall kam. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 39-Jähriger gegen 21:45 Uhr auf einem Parkplatz in der Bornholmer Straße mit drei Männern zusammengetroffen sein. Während der anschließenden gemeinsamen Fahrt im Auto der drei Personen sollen sie unter Androhung von Gewalt Geld von ihm gefordert haben. Aus noch zu ermittelnden Gründen kam dann das Fahrzeug auf dem Saatwinkler Damm von der Fahrbahn ab. Es kollidierte mit einer Straßenlaterne und dem Verkehrsschutzgeländer. Die drei Männer seien daraufhin zu Fuß geflüchtet. Der 39-Jährige selbst erlitt Verletzungen im Bereich des Rumpfes, hielt ein weiteres Fahrzeug an und bat dessen Fahrer um Hilfe. Alarmierte Polizeikräfte nahmen die Ermittlungen wegen räuberischer Erpressung, Verkehrsunfallflucht und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr auf und beschlagnahmten das Unfallfahrzeug. Zudem eingesetzte Feuerwehrkräfte fällten den vom Strom genommenen Lichtmast.