Frau nach Raubversuch angeschossen

Polizeimeldung vom 08.08.2025

Pankow

Nr. 1952
In der vergangenen Nacht kam es zu einem versuchten Raub in Niederschönhausen. Nach ersten Erkenntnissen sollen zwei unbekannte Tatverdächtige gegen 1:20 Uhr unter Vorhalt von Schusswaffen eine mehrköpfige Personengruppe im Schlosspark Pankow bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. In der Folge kam es auch zu Schussabgaben, wodurch eine 28-Jährige eine Schussverletzung im Hüftbereich erlitt. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen in unbekannte Richtung. Die 28-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.

