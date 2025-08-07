Beraubt und bewusstlos geschlagen

Nr. 1949

Gestern Morgen kam es in Friedrichsfelde zu einem Raub. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 21-jähriger Mann gegen 6 Uhr auf dem Parkweg zwischen Sewanstraße und Schwimmhalle unterwegs gewesen sein. Ein unbekannter Tatverdächtiger habe den 21-Jährigen dort angesprochen und ihn zur Herausgabe einer Zigarette aufgefordert, was dieser ablehnte. In der Folge sei er von dem Mann geschlagen und von drei weiteren Tatverdächtigen umringt worden. Anschließend hätten die Angreifer den Mann durchsucht und ihm eine 50-Euro-Note entwendet, bevor er erneut geschlagen und getreten worden sei, bis er das Bewusstsein verloren habe. Der 21-Jährige erlitt eine Gehirnerschütterung, die stationär im Krankenhaus behandelt wird. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.