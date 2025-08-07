Bei Fahrt mit Sonder- und Wegerechten - Autofahrerin fährt Einsatzwagen im Kreuzungsbereich an

Nr. 1947

Gestern Nachmittag ereignete sich in Charlottenburg ein Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Einsatzwagens der Polizei Berlin. Kurz nach 17 Uhr soll eine Autofahrerin die Lewishamstraße in Richtung Brandenburgische Straße befahren haben. Zeugenaussagen zufolge fuhr die 43-Jährige zwischen bereits wartenden Fahrzeugen in den Kreuzungsbereich des Kurfürstendamms, als ein Einsatzwagen, der mit Sonder- und Wegerechten auf dem Kurfürstendamm unterwegs war, die Kreuzung in Fahrtrichtung Halensee mit verlangsamter Geschwindigkeit querte. Die Frau fuhr den Einsatzwagen an. Sie erlitt eine Rumpfverletzung. Der Fahrer des Einsatzwagens trug Kopf- und Nackenschmerzen davon. Sein Beifahrer klagte über Rückenschmerzen. Die beiden Polizisten standen zudem unter dem Eindruck des Geschehens, kamen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus und beendeten anschließend jeweils ihren Dienst. Alarmierte Rettungskräfte brachten die 43-Jährige ebenfalls zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Sowohl der Einsatzwagen als auch der Wagen der Frau wurden zum Zwecke der Beweissicherung sichergestellt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernahm die weiteren Ermittlungen, insbesondere hinsichtlich eines möglichen Rotlichtverstoßes der Autofahrerin.