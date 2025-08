Seniorin in Wohnung gefesselt und ausgeraubt

Nr. 1935

Gestern wurde bekannt, dass bereits vorgestern Nachmittag eine Seniorin in Mariendorf in ihrer Wohnung überfallen wurde. Die 75-Jährige habe am Samstag gegen 16:30 Uhr ihre Wohnung in der Kaiserstraße betreten wollen, als sie drei teilweise maskierte Männer, die sich als Polizisten ausgegeben haben sollen, plötzlich hineingedrängt hätten. Dann sollen die falschen Polizisten die Seniorin gefesselt und Bargeld von ihr gefordert haben. Anschließend sollen sie ihre Wohnung durchwühlt haben und mit Bargeld und Wertsachen geflüchtet sein. Die Seniorin benötigte keine ärztliche Behandlung. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) ermittelt weiter.