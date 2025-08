Jugendlicher Autofahrer fährt Radfahrer an

Nr. 1943

Gestern Nachmittag kam es in Spandau zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 15-jähriger Jugendlicher gegen 15:50 Uhr mit einem Auto den Falkenseer Damm in Richtung Falkenseer Chaussee befahren haben. An der Einmündung Askanierring soll der Junge bei für ihn roter Ampel nach rechts abgebogen sein. Dabei fuhr er einen 76-jährigen Fahrradfahrer an. Der Senior stürzte und zog sich Verletzungen im Bereich des Kopfes und des Beckens zu. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 15-Jährige verfügte über keine Fahrerlaubnis. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er seinen Eltern übergeben. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) geführt.