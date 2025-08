Autofahrerin fährt Radfahrer an

Nr. 1933

In Grünau wurde ein Radfahrer gestern Mittag bei einem Verkehrsunfall erheblich verletzt. Eine 84-jährige Autofahrerin war gegen 13 Uhr aus Richtung Wassersportallee kommend auf der Regattastraße in Richtung Königsseestraße unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen überquerte der 88-jährige Radfahrer vom Gehweg kommend die Fahrbahn der Regattastraße. Dort fuhr die 84-Jährige den Radfahrer an, wodurch er auf die Fahrbahn stürzte und eine Kopfverletzung sowie innere Verletzungen erlitt. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er operiert wurde und zur weiteren stationären Behandlung verblieb. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.