Denkmal beschädigt

Nr. 1932

Heute Morgen bemerkte die Besatzung eines Streifenwagens eine Sachbeschädigung am Deportationsmahnmal an der Putlitzbrücke in Moabit. Die Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 27 stellten gegen 9:20 Uhr weiße Farbspritzer und Paketklebeband am Denkmal fest. Die frische Farbe konnten sie bereits mit eigenen Mitteln abwischen. Das Paketklebeband ließ sich zunächst nicht rückstandslos entfernen. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts ermittelt.