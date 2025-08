Fahrer eines E-Scooters bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1931

In Prenzlauer Berg wurde ein E-Scooter-Fahrer gestern Nachmittag bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen war ein 61-jähriger Autofahrer gegen 17:10 Uhr bei Grün auf der Greifswalder Straße in Richtung Berliner Allee unterwegs, als zwei 21-Jährige auf einem E-Scooter bei für sie Rot zeigender Ampel die Fußgängerfurt der Greifswalder Straße in Richtung Prenzlauer Allee überquerten. An der Kreuzung Greifswalder Straße/ Otto-Braun-Straße/ Am Friedrichshain/ Prenzlauer Berg kam es zum Zusammenstoß. Dabei wurden der Fahrer des E-Scooters und sein Sozius verletzt. Rettungskräfte brachten die beiden in ein Krankenhaus. Der Fahrer des E-Scooters musste am Kopf notoperiert werden und zur stationären Behandlung im Krankenhaus verbleiben. Der Sozius benötigte eine ambulante Behandlung seiner Schürfwunden an Armen und Beinen. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.