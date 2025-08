Tödlicher Verkehrsunfall

Nr. 1930

Ein junger Mann verstarb in der vergangenen Nacht nach einem Verkehrsunfall in Mariendorf. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der 19-Jährige gegen 23:20 Uhr mit seinem Auto den Mariendorfer Damm in Fahrtrichtung Alt-Mariendorf. Auf Höhe der Trabrennbahn soll es bei einem Fahrstreifenwechsel zum Zusammenstoß mit einem in dieselbe Richtung fahrenden Kleintransporter mit einem 21-Jährigen am Steuer gekommen sein. In der Folge geriet der Wagen des Jüngeren ins Schleudern, prallte gegen die Bordsteinkante der Mittelinsel und anschließend frontal gegen einen Baum. Der 19-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und war in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten ihn und brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er seinen schweren Verletzungen schließlich erlag. Der 21-jährige Kleintransporterfahrer sowie sein 23-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Wegen der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme blieb der Unfallort bis in die Morgenstunden gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.