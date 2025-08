Mann nach Explosion tot aufgefunden

Nr. 1929

In der vergangenen Nacht kam es in einem Mehrfamilienhaus in Gropiusstadt zu einer Explosion. Gegen 0:15 Uhr alarmierte eine Bewohnerin des Hauses in der Ringslebenstraße Polizei und Rettungskräfte, nachdem sie einen lauten Knall und einen ausgelösten Rauchmelder wahrgenommen hatte. In der betroffenen Wohnung fanden die Einsatzkräfte einen leblosen 82 Jahre alten Mann vor, der nach bisherigem Kenntnisstand durch die Wucht der Explosion eines gefährlichen Gegenstandes getötet wurde. Zudem waren die Fensterscheiben der Wohnung zerborsten. Ein Notarzt stellte den Tod des Seniors fest. Die Bewohnerinnen und Bewohner der umliegenden Wohnungen wurden vorübergehend evakuiert und in einem Betreuungsbus untergebracht. Weitere gefährliche Gegenstände fanden die Einsatzkräfte in der Wohnung nicht. Die Ringslebenstraße musste von der Straße Am Buschfeld bis zum Kölner Damm von 2:40 Uhr bis kurz nach 6 Uhr gesperrt werden. Der öffentliche Nahverkehr war davon nicht betroffen. Um was für einen gefährlichen Gegenstand es sich gehandelt hat und wie es zu der Explosion kam, ermittelt nun die Kriminalpolizei.