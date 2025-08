Streitigkeiten enden mit Stichverletzungen

Nr. 1928

Ein Mann soll gestern Abend in Neukölln einen anderen Mann mit einem Messer verletzt haben. Nach derzeitigem Kenntnisstand gerieten ein 40- und ein 41-Jähriger gegen 18:15 Uhr in einer Wohnung in der Elsenstraße in einen verbalen Streit. In der Folge soll der Ältere dem Jüngeren lebensgefährliche Stichverletzungen zugefügt haben. Zusammen mit einem Zeugen rettete sich der Verletzte auf den Hinterhof. Ein weiterer Zeuge alarmierte die Polizei. Am Ort eingetroffene Polizeikräfte leisteten bis zum Eintreffen von Rettungskräften Erste Hilfe und nahmen den Älteren, der sich noch in der Nähe aufhielt, fest. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus, wo eine Notoperation erfolgen musste. Lebensgefahr soll nunmehr nicht mehr bestehen. Der Festgenommene wurde der Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) überstellt, die die weiteren Ermittlungen übernommen hat.