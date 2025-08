Krankentransporter in mehrere Verkehrsunfälle verwickelt

Nr. 1926

Gestern Mittag ereigneten sich im Ortsteil Falkenhagener Feld mehrere Verkehrsunfälle mit Beteiligung eines Krankentransporters. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr der 55-jährige Fahrer eines Krankentransporters gegen 14:20 Uhr auf der Falkenseer Chaussee in Richtung Spandauer Straße, als ein BVG-Bus der Linie M 37 von einer Haltestelle abfahren wollte. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, in dessen Folge mehrere Fensterscheiben des Busses splitterten sowie der linke Außenspiegel beschädigt wurde. Der 55-Jährige setzte danach jedoch seinen Weg fort, gleichwohl er mehrfach durch Zeugen zum Anhalten aufgefordert worden sein soll. Dabei sei er an der Kreuzung zur Stadtrandstraße auch gegen mehrere Poller gefahren. Am Hüllepfuhl kam es zu einem weiteren Verkehrsunfall, wonach der Fahrer des Krankentransporters stehen blieb. Eingesetzte Polizeikräfte riefen aufgrund seines verhaltensauffälligen Zustandes einen Rettungswagen. Die Rettungskräfte brachten den 55-Jährigen zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Außerdem versorgten sie drei verletzte Passagiere des Busses im Alter von 43, 67 und 73 Jahren und brachten zwei von ihnen mit Verletzungen durch Glassplitter im Gesicht ebenfalls zur stationären Aufnahme in Krankenhäuser. Ein Kommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) ermittelt weiter.