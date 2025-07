Jugendliche vermisst

Nr. 1925

Mit der Veröffentlichung von Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einer Jugendlichen. Die 16-jährige Sophie Victoria Luise STERN aus Moabit wird vermisst. Sie verließ die Wohnung ihrer Eltern in der Klara-Franke-Straße am 24. Juli gegen 1 Uhr. Sophie gilt als zuverlässig, aber sehr verschlossen. Ihr Handy ist seit Tagen nicht mehr erreichbar. Eine akute Eigengefährdung kann nicht ausgeschlossen werden.

circa 165 bis 168 cm groß

schlanke Statur

mittellange schwarze Haare

feste Zahnspange

Zum Zeitpunkt Ihres Verschwindens trug sie einen schwarzen Pullover, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe. Sie führt einen schwarzen Puma-Rucksack mit sich.

Wer hat Sophie seit dem 24. Juli 2025 gesehen?

Wer kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) in der Charlottenburger Chaussee 75 in 13597 Berlin-Spandau unter den Telefonnummern (030) 4664-273413 (während der Bürodienstzeiten) oder unter der 4664-271100 (außerhalb der Bürodienstzeiten) entgegen. Auch per E-Mail an Dir2K34@polizei.berlin.de, an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei Berlin können Hinweise gegeben werden. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.