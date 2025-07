Mann mit Messer will Polizisten angreifen – Distanzelektroimpulsgerät (DEIG) eingesetzt

Nr. 1924

Ein Mann griff gestern Abend in Kreuzberg einen Polizisten und eine Polizistin an. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Polizei gegen 20:25 Uhr in den Park am Gleisdreieck alarmiert, da sich dort ein Mann mit einem langen Messer aufhalten sollte. Als die Einsatzkräfte den beschriebenen Mann an den Yorckbrücken sahen, soll er mit dem Messer in der Hand auf die Einsatzkräfte zugerannt sein. Ein Polizist wehrte den Angriff durch den Einsatz des Distanzelektroimpulsgeräts (DEIG) ab. Der 46 Jahre alte Mann wurde festgenommen und aufgrund seines Zustands in ein Krankenhaus gebracht. Eine Staatsanwältin ordnete eine Blutentnahme an. Nach der Behandlung wurde der 46-Jährige in ein anderes Krankenhaus gebracht und dort in einer Abteilung mit psychiatrischer Station aufgenommen. Die Polizistin und der Polizist wurden nicht verletzt und setzten ihren Dienst fort. Die Ermittlungen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und versuchter gefährlicher Körperverletzung dauern an.