Jugendlichen beraubt – Wer erkennt die Tatverdächtigen?

Nr. 1923

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Berlin nach drei Tatverdächtigen zu einer schweren Raubtat in Reinickendorf am Sonntag, den 22. Dezember 2024. Die bislang Unbekannten verfolgten gegen 16:48 Uhr einen 16-Jährigen vom Bahnsteig des U-Bahnhofs Residenzstraße bis ins öffentliche Straßenland. Auf Höhe der Residenzstraße 14 soll der erste Tatverdächtige den Jugendlichen gegen eine Hauswand gedrückt, ihm ein Messer an den Hals gehalten und Bargeld von ihm gefordert haben. Dem kam der 16-Jährige nach. Anschließend soll der zweite Tatverdächtige den Jugendlichen zur Herausgabe weiterer Gegenstände aufgefordert haben. Schließlich sei das Trio zurück in den U-Bahnhof Residenzstraße geflüchtet.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

circa 16 bis 18 Jahre alt

circa 180 cm groß

kräftige Statur

kurze schwarze Haare

braune Augen

etwas Bartwuchs an Kinn und Kiefer

braunes Basecap mit schwarzem Muster, schwarzer Trainingsanzug der Marke NIKE aus Jerseystoff, weiße Schuhe

sprach akzentfrei Deutsch

circa 16 bis 18 Jahre alt

circa 178 cm groß

braune Augen

schwarz-braunes Basecap der Marke GUCCI, schwarze Daunenjacke mit Kapuze (vermutlich Marke CANADA GOOSE), schwarze Hose, schwarze Schuhe (vermutlich Marke BALENCIAGA)

sprach akzentfrei Deutsch

circa 15 bis 17 Jahre alt

kräftige Statur

schwarze Haare

schwarzes Basecap, weiße Kapuzenjacke, hellblaues Oberteil, schwarze Hose, schwarze Schuhe

Wer kennt die abgebildeten Personen?

Wer kann Angaben zu ihrer Identität und/oder ihren Aufenthalts- oder Wohnorten machen?

Wer hat die Tatvorbereitung oder die Flucht beobachtet?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise richten Sie bitte an das zuständige Raubkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) in der Pankstraße 29 in 13357 Berlin-Gesundbrunnen unter den Telefonnummern (030) 4664-173314 (zu Bürodienstzeiten) und 4664-171100 (außerhalb der Bürodienstzeiten), per E-Mail an dir1k31@polizei.berlin.de, an die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle.