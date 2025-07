Seniorin nach Verkehrsunfall im Krankenhaus verstorben

Nr. 1919

In der vergangenen Nacht erlag eine Seniorin ihren Verletzungen, die sie am gestrigen Nachmittag bei einem Verkehrsunfall in Weißensee erlitten hatte. Gegen 15 Uhr soll die Fußgängerin die Fahrbahn der Berliner Allee auf Höhe der Mahlerstraße in Richtung Tassostraße überquert haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr in diesem Moment ein Motorradfahrer im Beisein seiner Sozia vom Antonplatz kommend in Richtung Indira-Gandhi-Straße. Dem Vernehmen nach leitete der 35-Jährige eine Gefahrenbremsung ein und stürzte dabei mit dem Motorrad zu Boden. In Folge dessen soll das Motorrad die 85-Jährige getroffen haben, die ebenfalls zu Boden stürzte und schwere multiple Verletzungen erlitt. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Seniorin in ein Krankenhaus. Dort wurde sie notoperiert, verstarb jedoch gegen 0:15 Uhr an den Folgen ihrer Verletzungen. Der Motorradfahrer und seine 31 Jahre alte Sozia trugen Verletzungen an den Gliedmaßen davon und wurden ambulant am Unfallort behandelt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernahm die weiteren Ermittlungen.