Alleinunfall nach medizinischem Notfall

Nr. 1917

Gestern Abend ereignete sich ein Verkehrsunfall in Karlshorst. Gegen 21:50 Uhr befuhr ein Busfahrer der BVG-Linie 296 die Zwieseler Straße aus der Rheinsteinstraße kommend in Richtung Rheinpfalzallee. Nach bisherigem Kenntnisstand verlor der 64-Jährige noch vor Erreichen der Bushaltestelle Rheinpfalzallee das Bewusstsein. Gemäß Zeugenaussagen bewegte sich der Bus ungesteuert weiter und geriet an mehrere am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge. Dadurch wurden insgesamt zehn Fahrzeuge, ein Verkehrsschild, ein Baum, eine Mülltonne und ein Stromverteilerkasten beschädigt. Der Bus kam schließlich von der Fahrbahn ab und geriet in einen Graben, wo er zum Stehen kam. Fahrgäste wurden nicht verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 64-Jährigen in ein Krankenhaus, in dem er zur weiteren Beobachtung stationär verblieb. Während der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme blieb die Zwieseler Straße zwischen der Rheinpfalzallee und der Viechtacher Straße bis etwa 0:40 Uhr gesperrt. Der Busverkehr der BVG-Linie 296 war von der Sperrung ebenfalls betroffen. Das Verkehrsunfallkommando der Polizeidirektion 4 (Süd) übernahm die Ermittlungen am Unfallort.