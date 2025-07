Jugendliche beraubt und sexuell belästigt – Tatverdächtiger festgenommen

Nr. 1916

Gestern Nachmittag wurde in Kreuzberg ein Mann festgenommen, nachdem er eine Jugendliche in Kreuzberg beraubt und sexuell belästigt haben soll. Die 16-Jährige ging gegen 17:30 Uhr in einer Grünanlage am Erkelenzdamm spazieren, als ein Mann sie unvermittelt am Arm gepackt und in ein Gebüsch gezerrt haben soll. Dort soll er sie über der Kleidung im Brust- und Intimbereich berührt haben. Außerdem soll er die getragenen Kopfhörer und das Mobiltelefon entwendet haben, das sich in der Hosentasche der Jugendlichen befand. Anschließend habe er die 16-Jährige lautstark zum Gehen aufgefordert, woraufhin sie zur Adresse einer Angehörigen flüchtete und die Polizei alarmierte. Die Jugendliche blieb zwar körperlich unverletzt, stand aber deutlich unter dem Eindruck des Geschehens. Die Einsatzkräfte konnten das Mobiltelefon in der Nähe des mutmaßlichen Tatortes orten. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde ein bereits polizeibekannter 53-Jähriger als Tatverdächtiger identifiziert. Die Einsatzkräfte nahmen ihn fest und brachten ihn in ein Polizeigewahrsam. Er soll heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, der den Erlass eines Haftbefehls prüfen wird.