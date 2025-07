Bankbetrug – Wer erkennt diesen Mann?

Nr. 1915

Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem Tatverdächtigen zu einem banden- und gewerbsmäßigen Betrug. Bislang Unbekannte verschafften sich spätestens im Juli 2024 die Zugangsdaten zum Online-Banking-Account einer größeren Gastronomiekette und versuchten mehrfach, Überweisungen im siebenstelligen Bereich auszulösen.

In diesem Zusammenhang gab sich der Gesuchte dann in einem Bankinstitut mit einem gefälschten Reisepass als verfügungsberechtigter Geschäftsführer der Gastronomiekette aus und nahm mehrere Bargeldverfügungen im oberen fünfstelligen Bereich vor.

Wer erkennt den Mann auf den Fotos und kann Hinweise zu seiner Identität und/oder seinem Aufenthaltsort geben?

Hinweise nimmt das zuständige Fachkommissariat für Betrugsdelikte des Landeskriminalamtes Berlin in der Martin-Luther-Straße 105 in Schöneberg unter den Telefonnummern (030) 4664-924401 oder (030) 4664-924400, per E-Mail an LKA244@polizei.berlin.de, über die Internetwache oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.