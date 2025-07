Zwei Männer nach Streit mit Jugendgruppe verletzt

Nr. 1910

Gestern Abend wurden in Charlottenburg-Nord zwei Männer bei einem Streit mit einer Jugendgruppe verletzt. Nach ersten Erkenntnissen sollen die bisher unbekannten Jugendlichen gegen 19:30 Uhr auf dem Sportplatz einer Schule am Halemweg in einen Streit mit den Männern im Alter von 35 und 42 Jahren geraten sein. Einer der Jugendlichen soll den beiden Erwachsenen in der Folge Stichverletzungen am Rumpf zugefügt haben. Anschließend flüchtete die Jugendgruppe. Die Verletzten wurden zu stationären Behandlungen in Krankenhäuser gebracht. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West).