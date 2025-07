Festnahme nach schwerer Brandstiftung

Nr. 1907

Gestern früh nahm die Polizei einen mutmaßlichen Brandstifter in Friedrichsfelde fest. Gegen 3:15 Uhr alarmierte eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Straße Alt-Friedrichsfelde die Polizei und die Feuerwehr, nachdem sie zuerst Knallgeräusche und in der Folge Flammen vor einer Müllraumtür wahrgenommen hatte. Eingetroffene Kräfte einer Einsatzhundertschaft entdeckten einen brennenden Motorroller an der Hauswand und versuchten, den Brand mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Schließlich konnte die Feuerwehr den Brand löschen. Es wurde niemand verletzt, jedoch wurde die Hausfassade durch die Hitzeeinwirkung in Mitleidenschaft gezogen. Auf Hinweis von Passanten wurden Einsatzkräfte auf einen jungen Mann aufmerksam, der sich zuerst gehend vom Ort entfernte und schließlich losrannte. Zuvor hatte sich der Flüchtende nach Aussage eines Zeugen in einem Gebüsch versteckt. Den 18-Jährigen konnten die Einsatzkräfte in der Robert-Uhrig-Straße stellen. Sie nahmen den Tatverdächtigen dort fest und brachten ihn in ein Polizeigewahrsam, aus dem er einem Brandkommissariat des Landeskriminalamts, das die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung führt, überstellt wurde. Derzeit wird geprüft, ob der 18-Jährige auf staatsanwaltschaftliche Anordnung einer Haftrichterin oder einem Haftrichter vorgeführt werden soll.