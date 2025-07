Überfall auf Tankstelle

Nr. 1906

Heute früh überfielen mehrere Personen eine Tankstelle in Westend. Gemäß derzeitigem Kenntnisstand und Aussagen betraten mehrere Maskierte den Verkaufsraum der Tankstelle im Spandauer Damm gegen 6:25 Uhr und bedrohten die Angestellte mit einer Schusswaffe. Sie forderten die 24-Jährige in einer hinteren Räumlichkeit auf, sich auf den Boden zu legen. Im Verkaufsraum entwendeten die Täter das gesamte Kassensystem und flüchteten. Die Angestellte erlitt einen Schock und wurde von Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 (West) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.