Männer mit Messer verletzt

Nr. 1904

Heute früh verletzte ein bislang Unbekannter zwei Männer in Neu-Hohenschönhausen. Eine Mitarbeiterin einer Bar nahm gegen 4:30 Uhr vor der Lokalität in der Grevesmühlener Straße zwei verletzte Männer wahr. Die Männer sollen sich zuvor in der Bar aufgehalten haben. Laut Zeugenaussagen sei es zu einem Streitgespräch mit einem bislang unbekannten Mann gekommen, der im weiteren Verlauf mit einem Messer auf die beiden eingestochen habe und anschließend geflüchtet sei. Einer der Männer erlitt eine Stichwunde am Rücken, der andere am Bein. Die Verletzten wurden vor der Bar durch die Mitarbeiterin und alarmierte Polizeikräfte versorgt, bis Rettungskräfte die Erstbehandlung übernahmen und die Männer in Krankenhäuser brachten. Aufgrund von Sprachbarrieren und der starken Alkoholisierung der Verletzten war es den Beamtinnen und Beamten im ersten Kontakt nicht möglich, mehr Informationen zu den Personen zu erhalten. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die Ermittlungen übernommen.