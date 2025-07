Senior mutmaßlich bestohlen und betrogen – Tatverdächtige festgenommen

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 1904

Zwei Tatverdächtige konnten gestern Nachmittag nach intensiven Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin wegen des Vorwurfs von Diebstahls- und Trickbetrugstaten an einem 83-jährigen Mann festgenommen werden. Nach ersten Erkenntnissen soll am 13. Juni 2025 ein Bankmitarbeiter gemeldet haben, dass der 83-jährige Mann seit Längerem regelmäßig im Beisein eines 21-jährigen Mannes und einer 23-jährigen Frau höhere Bargeldsummen abgeholt habe. Die nachfolgenden Ermittlungen ergaben, dass die beiden die altersbedingte Demenzerkrankung des Mannes ausgenutzt haben sollen, um diesen regelmäßig zum Abheben von höheren Geldsummen zu bewegen. Anschließend sollen beide die Bargeldsummen aus der Wohnung des Mannes in der Tile-Wardenberg-Straße in Moabit entwendet oder ihn dazu bewegt haben, unter verschiedenen Vorwänden das Geld zu übergeben. Der Schaden soll sich insgesamt auf 29.800 Euro belaufen.

Gestern soll es dann erneut zu einer Kontaktaufnahme mit dem älteren Herrn gekommen sein. Dabei soll der 21-Jährige den Senior abgelenkt haben, während die mutmaßliche Komplizin Bargeld in Höhe von 750 Euro aus einem Zimmer seiner Wohnung entwendete. Nachdem die Tatverdächtigen die Wohnung des älteren Herrn verlassen hatten, nahmen die Ermittlerinnen und Ermittler der Polizei Berlin beide fest. Die anschließende Durchsuchung der beiden führte zum Auffinden des mutmaßlich entwendeten Geldes. Die Tatverdächtigen wurden für die weiteren Maßnahmen in Polizeigewahrsam gebracht. Der 21-Jährige soll heute noch einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Tiergarten zum Zwecke des Erlasses eines Haftbefehls vorgeführt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.