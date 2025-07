Verkehrsunfall mit Polizeibeteiligung

Nr. 1900

Gestern Abend kam es in Wilmersdorf zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Einsatzwagen der Polizei gegen 18:50 Uhr die Berliner Straße in Richtung Uhlandstraße unter Freigabe von Sonder- und Wegerechten befahren haben. Eine 61-jährige Autofahrerin, die ihrerseits die Uhrlandstraße befuhr, bemerkte den herannahenden Einsatzwagen offenbar nicht rechtzeitig. Es kam zur Kollision, wodurch der Polizeiwagen gegen einen Ampelmast prallte. Zwei Polizeibeamte erlitten Prellungen im Bereich der Schulter und der Knie und wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Anschließend traten sie vom Dienst ab. Die 61-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. Die Berliner Straße in Fahrtrichtung Bundesallee sowie der Rechtsabbiegeverkehr der Uhlandstraße waren bis etwa 19:30 Uhr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.