Seniorin verstirbt nach Verkehrsunfall

Nr. 1902

Die nach einem Verkehrsunfall auf einer Intensivstation behandelte 89-Jährige erlag heute gegen 8 Uhr ihren Verletzungen.

Polizeimeldung Nr. 1899 vom 24. Juli 2025: Autofahrer fährt Fußgängerin an

Gestern Morgen verletzte ein Autofahrer in Marzahn eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 32-jährige Fahrer eines Sprinters die Allee der Kosmonauten gegen 8:50 Uhr in Richtung Pekrunstraße. An der Kreuzung Allee der Kosmonauten Ecke Pekrunstraße wendete er und fuhr dabei die 89-Jährige Fußgängerin an. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt fort, ohne Angaben zu seiner Beteiligung zu hinterlassen und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Seniorin mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Sprinters konnte durch die Einsatzkräfte in der Nähe des Unfallortes ausfindig gemacht werden. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte hat die weiteren Ermittlungen übernommen.