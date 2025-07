Verdacht des Totschlags – Mordkommission ermittelt

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 1887

Zum Verdachts eines Totschlags übernahmen in der vergangenen Nacht die Staatsanwaltschaft Berlin und die 5. Mordkommission im Stadtteil Gesundbrunnen die Ermittlungen. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich gegen 21 Uhr vor einem Café an der Bastianstraße eine Auseinandersetzung innerhalb einer größeren Personengruppe. Dabei erlitt ein 30-Jähriger erhebliche Stichverletzungen, an deren Folgen er später in einem Krankenhaus verstarb. Ein 25-Jähriger, der im Tatverdacht steht, den 30-Jährigen tödlich verletzt zu haben, erlitt ebenfalls Verletzungen und wurde von alarmierten Rettungskräften zu stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen, insbesondere zum Hintergrund der Auseinandersetzung, dauern an.