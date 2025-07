Fahrzeug im Streit mutmaßlich als Tatwaffe benutzt

Nr. 1886

Bei einem Streit soll in der vergangenen Nacht ein Mann einen Transporter als Tatwaffe in Westend verwendet haben. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen sollen sich gegen 1 Uhr mehrere Männer auf der Fredericiastraße gestritten haben. Einer der Streitenden, ein 31-Jähriger, soll sich auf dem Gehweg von diesem Streit entfernt haben. Ein zweiter bislang noch unbekannter Kontrahent soll derweil in einen Renault Transporter eingestiegen, mit überhöhter Geschwindigkeit auf den Gehweg gefahren sein und soll den 31-Jährigen frontal angefahren haben. Der Unbekannte setzte die Fahrt auf dem Gehweg fort und kam zwischen mehreren Pollern zum Stehen. Anschließend flüchtete er unerkannt zu Fuß. Der 31-Jährige erlitt Kopfverletzungen, sodass er von alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung übernahm ein Fachkommissariat der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 (West).