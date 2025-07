Mann bei Auseinandersetzung mit Messer verletzt

Nr. 1885

Bei einer Auseinandersetzung in der vergangenen Nacht im Stadtteil Gesundbrunnen erlitt ein Mann mehrere Stichverletzungen. Nach derzeitigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen war der 35-Jährige gegen 22:50 Uhr in Begleitung mehrerer Freunde im Volkspark Humboldthain unterwegs. Im Park kam der Freundesgruppe eine weitere Gruppe mit ungefähr sieben Männern entgegen, die Baseballschläger und Pfeffersprays in den Händen gehalten haben sollen. Die Freundesgruppe flüchtete in unterschiedliche Richtungen. Die fremde Gruppe soll dem 35-Jährigen gefolgt sein und ihn mit einem Messer verletzt haben. Der 35-Jährige erlitt mehrere Stichwunden im unteren Rückenbereich. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Gruppe der Angreifer flüchtete unerkannt. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.