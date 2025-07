Auf Fensterfront eines Lokales geschossen

Nr.1881

Eine Unbekannter schoss vergangene Nacht auf die Fensterfront eines Lokales in Charlottenburg. Heute Vormittag, gegen 8:40 Uhr, bemerkte ein Zeuge mehrere Knallgeräusche und einen Mann auf der Kantstraße, der dem Anschein nach eine Schusswaffe wegsteckte. Alarmierte Einsatzkräfte stellten am Ort mehrere Beschädigungen der Fensterfront des Restaurants an der Kantstraße fest, die ersten Feststellungen zufolge durch Schussabgaben verursacht worden waren. Zum Tatzeitpunkt befand sich niemand im Objekt, es wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen eines Fachkommissariats der Polizeidirektion 2 (West) wegen des Verdachts der Sachbeschädigung dauern an.