Kind läuft gegen fahrendes Auto

Nr.1879

Bei einem Verkehrsunfall in Alt-Hohenschönhausen wurde ein Kind gestern Nachmittag verletzt. Den bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen zufolge soll das siebenjährige Kind an der Bushaltestelle Alt-Hohenschönhausen aus dem Bus der Linie M17, der in Richtung Seefelder Straße fuhr, ausgestiegen und vor dem Bus in Richtung Fahrbahn gelaufen sein. Der 72-jährige Mercedesfahrer soll an dem Bus in die gleiche Richtung vorbeigefahren sein, als der Junge, den Ermittlungen und Zeugenaussagen zufolge nicht auf den Fließverkehr achtend, die Fahrbahn überqueren wollte. Er soll gegen die rechte Seite des Autos gerannt sein. Die Mutter des Jungen sei aus dem Bus an der hinteren Tür ausgestiegen. Das Kind erlitt mehrere Prellungen am Körper und kam im Beisein der Mutter zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Ermittlungen übernahm ein Fachkommissariat für Verkehrsunfalldelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).