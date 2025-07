Mann durch Schüsse verletzt

Nr. 1878

Gestern Abend soll ein Unbekannter in Neukölln auf einen Mann geschossen haben. Gegen 21:10 Uhr soll der unbekannte Schütze vor dem Eingang eines Mehrfamilienhauses an der Sonnenallee dem 39-Jährigen, der an zu diesem Zeitpunkt auf dem Gehweg an seinem Motorrad stand, mehrfach in die Beine geschossen haben. Einsatzkräfte der Polizei leisteten Erste Hilfe und legten ein Tourniquet an, um die Blutungen sofort zu stoppen. Zum Ort alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er notoperiert werden musste. Der unbekannte Schütze flüchtete zu Fuß vom Tatort. Zu den Hintergründen des Geschehens ermittelt nun ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).