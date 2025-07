Mann bei Angriff erheblich verletzt

Nr. 1877

Ein Mann verletzte gestern Abend in Prenzlauer Berg einen anderen Gast erheblich mit einem Barhocker. Nach bisherigen Ermittlungen stand der Verletzte, ein 61-Jähriger, gegen 22 Uhr am Tresen einer Bar an der Paul-Robeson-Straße. Etwas entfernt von ihm stand gleichzeitig ein 30-Jähriger, der aus bislang noch unbekanntem Grund einen Barhocker gegen den Kopf des 61-Jährigen geworfen habe. Dieser erlitt dadurch eine so erhebliche Gesichtsverletzung, dass der Verlust des Sehvermögens auf einem Auge als wahrscheinlich gilt. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Tatverdächtige flüchtete aus der Kneipe und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung dauern an.