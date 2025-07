In den Boden geschossen - Festnahme

Nr. 1875

Polizisten nahmen gestern Abend einen Mann in Kreuzberg fest. Zuvor betrat der 24-Jährige gegen 21:45 Uhr eine Bar an der Kurfürstenstraße und zog eine Faustfeuerwaffe hervor. Während eines anschließenden Gespräches mit den Angestellten des Lokales soll der Tatverdächtige mit der Waffe in der Hand lebhaft gestikuliert haben. Dabei löste sich ein Schuss, dessen Projektil in den Fußboden drang. Gleich darauf flüchtete der 24-Jährige aus dem Lokal. Verletzt wurde niemand. Einsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen später in der Nähe seiner Wohnanschrift fest und fanden bei ihm obendrein Drogen und gestohlene Personalpapiere. Anschließend brachten sie ihn ein Polizeigewahrsam, wo er der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 4 (Süd) überstellt wurde. Die Ermittlungen, insbesondere zum Hintergrund und wo sich die verwendete Waffe befindet, dauern an.